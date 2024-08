Parigi 2024 | tennis Musetti ko con Djokovic in semifinale il serbo per l?oro contro Alcaraz

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 ago. (Adnkronos) – Non ce l?ha fatta l?azzurro Lorenzoa superare l?ex numero uno del mondo Novaknelladel singolare maschile ai Giochi di. Il, numero uno del seeding olimpico, sul centrale del Roland Garros, sostenuto dal pubblico, l?ha spuntata in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un?ora e 49 minuti, in una gara comunque molto tirata, e si andrà a giocare l?oro, mai vinto in carriera, nella finalelo spagnolo Carlos, numero 11 del seeding, avrà la possibilità comunque di portarsi a casa un bronzo nella sfidail canadese Auger-Aliassime.