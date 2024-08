Parigi 2024 Tennis – Errani e Paolini in finale doppio femminile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sarae Jasminedisputeranno ladidel torneo olimpico di. Le azzurre hanno battuto in semi, in due set (6-3, 6-2), le chece Karolina Muchova e Linda Noskova. Per l’Italia sarà la primaassoluta nella storia delazzurro alle Olimpiadi. (Mem/ Dire)