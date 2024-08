Parigi 2024 le finali di oggi venerdì 2 agosto | programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sesta giornata di Giochi Olimpicie diventano sempre più le medaglie da assegnare in questo2 luglio: andiamo a vedere quali. Si assegnano ancora medaglie nel nuoto e nella scherma, ma anche il tennis premia i suoi primi vincitori in doppio. Poi ancora judo, canottaggio, badminton e anche vela, sperando in un meteo più clemente.