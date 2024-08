Parigi 2024 Errani-Paolini in finale doppio femminile

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dal tennis arriva un'altra medaglia. In semile azzurre hanno battuto 6-3, 6-2 le ceche Muchova e Noskova Sarae Jasmineinneldi tennis alle Olimpiadi di. Le due tenniste azzurre hanno battuto in semiper 6-3, 6-2, in un'ora e otto minuti di match, le ceche