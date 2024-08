Parigi 2024 Carini-Khelaif | 46 secondi e un mare di polemiche Meloni | Forza Angela

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – “Un pugno mi ha fatto troppo male al naso e ho detto basta”. Quarantaseidi match per undidalle Olimpiadi dialla politica italiana.ha resistito 46sul ring del torneo olimpico -66 kg contro l’algerina Imane Khelif, atleta intersex che lo scorso anno è stata esclusa dai Mondiali di boxe per livelli elevati di testosterone., colpita duramente per 2 volte nelle fasi finali dell’incontro, ha abbandonato. E’ tornata al proprio angolo e si è sfilata il caschetto: “Mi ha fatto malissimo”. Game over, match finito senza rispondere al saluto dell’avversaria. Dopo il verdetto, lacrime in ginocchio sul ring. “Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e ho detto basta”, spiega alla Rai. “Sono stati i colpi a farmi decidere di smettere.