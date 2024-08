Parigi 2024 Basket | Spagna battuta dal Canada ed eliminata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tre su tre per il, che batte ed elimina ladi Sergio Scariolo, volando ai quarti col primo posto nel girone A: 88-85 il finale, con 20 punti di Gilgeous-Alexander e 18 di Nembhard, per i campioni d’Europa il migliore è Brizuela con 17 punti. Lachiude così quarta ed è fuori, l’Australia passa da seconda, la Grecia attende Sud Sudan-Serbia per capire se andrà ai quarti come una delle migliori terze.daledSportFace.