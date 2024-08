Orsato si dimette dal CAN | cosa farà adesso che si è ritirato? Le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Daniele, dopo il suo ritiro, ha dato le dimissioni al CAN, Commissione Arbitri Nazionale, e ragiona sul suo futuro lontano dal campo Danielesi è dimesso dal CAN (Commissione Arbitri Nazionale). Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex arbitro internazionale ha mandato una lettera al CAN e all’AIA nella quale ha annunciato il ritiro,