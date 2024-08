Olimpiadi di Parigi 2024 grande semifinale di Musetti | non basta vince Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto– Lorenzosconfitto da Novakalledinelladel singolare maschile di tennis. L’azzurro cede al serbo, che si impone per 6-4, 6-2 e nella finale per l’oro sfiderà domani 3 agosto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il fenomeno di Belgrado, che batte l’azzurro per la settima volta in 8 confronti diretti, va a caccia dell’unico titolo che manca nel suo incredibile palmares., invece, giocherà per la medaglia di bronzo contro il canadese Felix Auger Aliassime. Il 22enne di carrara, protagonista di un eccellente torneo, gioca alla pari con il 37enne serbo per tutto il primo set. Un passaggio a vuoto costa carissimo all’azzurro, che cede la prima frazione e non sfrutta la chance di prendere in mano il secondo set.decolla e vola verso la vittoria. Il match L’avvio non presenta difficoltà per chi è al servizio.