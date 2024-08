Olimpiadi come sta Tamara Potocka? Il ‘bollettino’ dopo il collasso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grande paura alledi Parigi 2024: la nuotatrice slovaccaè collassata in piscinala sua gara. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa TASR che ha citato l’allenatore della squadra di nuoto slovacca Ivana Lange “è asmatica e ha avuto un attacco d’asmaaver nuotato. Non aveva con sé i suoi farmaci per l’asma, quindi è collassata”. I paramedici l’hanno portata fuori dall’arena su una barella. È cosciente e sta ricevendo cure mediche, ha detto alla dpa il vice capo dei media della La Défense Arena di Parigi.si era classificata 23ª nella classifica generale. L’ultimo aggiornamento Lange ha aggiunto: “le è stato somministrato ossigeno in sala medica e probabilmente anche farmaci. Era reattiva e comunicava. Ora trascorrerà un po’ di tempo in ospedale per osservazione”.