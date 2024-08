Olimpiade il cosentino Tocci in coppia con Marsaglia si ferma al quarto posti nei tuffi LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 2 agosto 2024)di Parigi:posto per ilGiovanni, incon Lorenzo, nella finale deisincro trampolino. Oro alla Cina, argento al Messico, bronzo alla Gran Bretagna. Una gara davvero iper competitiva nella quale gli azzurri hanno lottato per la medaglia. Atletica leggera Il programma dell’atletica, per l'Italia, è iniziato nella mattinata con le batterie dei