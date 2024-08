Nuovo amore per Chiara Ferragni? Anche lei volta pagina Amicizia segreta con…

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 2 agosto 2024)flirt per, chi sta frequentando la nota influencerdopo Fedez, l’influencer sta frequentando un noto imprenditore Nelle scorse settimaneera stata pizzicata con l’ortopedico toscano Andrea Bisciotti e si era subito parlato di un loro presunto flirt, che lei ha smentito tramite Deianira Marzano.Nelle scorse ore Dagospia ci ha tenuto a precisare che i due hanno davvero avuto un flirt, che però non è durato a lungo, lei infatti avrebbe già iniziato una nuova frequentazione, a differenza dell’ex marito però sta cercando di mantenere la sua sfera sentimentale lontana dai riflettori. Il sito di Roberto D’Agostino fa sapere chesta frequentando un ex modello, oggi ceo di una famosa azienda di moda.