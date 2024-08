Nuova tassa sugli extraprofitti Forza Italia all’attacco | Smentire queste falsità E anche il Pd stavolta è contrario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) La notizia che il governo in vista della prossima manovra sta studiando – come anticipato dal Fatto – unadi be assicurazioni (e potenzialmente altri settori come energia e lusso) famente salire sulle barricate. Che già nel 2023 aveva fatto di tutto per ammorbidire l’impatto sulla Mediolanium della famiglia Berlusconi di un analogo balzello annunciato in pieno agosto, ottenendo alla fine lo svuotamento della norma: alla fine gli istituti di credito non hanno versato all’erario nemmeno un euro. Il primo ad esporsi è il presidente dei deputati di, Paolo Barelli, che chiede una smentita sostenendo che le indiscrezioni di stampa creano “effetti negativi nel settore e una cattiva immagine nei mercati internazionali che valutano la serietà di un paese se le norme del settore sono stabili e mai retroattive”.