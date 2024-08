Napoli triplice tentato omicidio a Santa Chiara | 6 fermi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel raid avvenuto in vialo scorso mese di giugno rimasero ferite due delle tre persone prese di mira, due ragazzi di 22 e 25 anni. La Squadra Mobile diha sottoposto a fermo sei persone ritenute coinvolte nell’agguato scattato la notte dello scorso 28 giugno, poco dopo la mezzanotte in via