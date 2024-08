Napoli Girona – Dove vederla biglietti e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grande attesa per l’ultimo test amichevole deldi Antonio Conte. Gli azzurri preparano la sfida in quel di Castel di Sangro. Si disputerà nella giornata di domani alle ore 18.30 il match amichevole tra ile il, club spagnolo che la scorsa stagione ha raggiunto la qualificazione in Champions League. Test probante, probabilmente il più impegnativo per gli azzurri, che vogliono preparare al meglio il debutto stagionale di sabato prossimo contro il Modena, esordio in Coppa Italia. Il match si disputerà allo stadio Comunale Patini e sarà l’occasione per Conte per provare la formazione tipo in vista dell’esordio stagionale. Non ci sarà ancora Victor Osimhen che – a meno di clamorosi colpi di scena – non presenzierà alla sfida mentre il tecnico potrebbe puntare su Giacomo Raspadori dal primo minuto.