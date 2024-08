MotoGP oggi in tv GP Gran Bretagna 2024 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ci siamo! Nella giornata odierna si tornerà ufficialmente in azione per quanto riguarda il Motomondiale. Dopo la consueta pausa estiva, infatti, si riparte per la seconda parte del campionato, quella che andrà ad assegnare i tre titoli. Si tornerà in azione nel corso di questo fine settimana con ilPremio di, decimo appuntamento della stagione. Sullo storico tracciato di Silverstone la classe regina si presenta alla ripartenza con Francesco “Pecco” Bagnaia (fresco di matrimonio) in vetta alla classifica generale con 222 punti e un +10 di margine su Jorge Martin che si attesa a 212 dopo la caduta del Sachsenring. Terzo Marc Marquez con 166 punti, quarto Enea Bastianini con 155, mentre è quinto Maverick Vinales a quota 125.