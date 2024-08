Moniga del Garda ubriaco col motoscafo a noleggio sbaglia manovra e travolge un 30enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una vacanza che potrebbe essere finita nel peggiore dei modi. Un turista 36enne sul Lago diè stato infatti denunciato per aver travolto con unun ragazzo di 30 anni. Il Reparto operativo aeronavale (Roan) della guardia di finanza di Como sta indagando su questo grave incidente avvenuto domenica 28 luglio, nel porto didel, comune rivierasco in provincia di Brescia. Secondo la ricostruzione dei finanzieri, un'imbarcazione ha perso il controllo investendo un ragazzo milanese di trent'anni che si trovava seduto sul molo e che si trova ancora in prognosi riservata. Secondo i finanzieri, "ilstavando per avvicinarsi al pontile del distributore di carburante quando,ndo, ha urtato la gamba" del ragazzo. La vedetta costiera V.