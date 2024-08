Mondiali 2034 l’Arabia Saudita costruisce lo stadio ipertecnologico Neom

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – L'Arabiaha recentemente svelato i progetti per undici stadi di calcio, parte della sua ambiziosa candidatura per ospitare la Coppa del Mondo FIFA. Tra questi, uno in particolare ha catturato l'attenzione per il suo design innovativo e futuristico: lo, situato nella distopica città intelligente di, a oltre 350