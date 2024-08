Mohammed Deif il ‘fantasma’ di Gaza che si opponeva alla tregua con Israele – Ascolta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 agosto 2024), il 'fantasma' diche per anni era riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminarlo da parte di, è stato ucciso. Lo hanno confermato le forze israeliane spiegando che quello che per anni è stato considerato tra i nemici più acerrimi dello Stato ebraico, è stato colpito in un raid sul sud