Mo | Francia ai connazionali lasciate l?Iran ‘prima possibile’

(Di venerdì 2 agosto 2024) Parigi, 2 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministero degli Esteri francese ha raccomandato ai suoi cittadini di lasciare l’Iran prima possibile di fronte all’escalation della tensione nella regione dopo la morte, mercoledì a Teheran, del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, in un attacco attribuito a Israele.“A causa dell’aumento del rischio di escalation militare nella regione, si consiglia ai francesi ancora in Iran di partire il prima possibile”, scrive il ministero nel suo ultimo aggiornamento di allerta di viaggio, ricordando inoltre ai“di non recarsi in Iran, qualunque sia il motivo” e di “usare, durante il periodo di permanenza nel Paese, le maggiori precauzioni, di stare lontani da ogni manifestazione, di informarsi sulla situazione e di consultare periodicamente il sito web dell’ambasciata francese”.