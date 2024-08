Metti la nonna in freezer | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 2 agosto 2024)lain: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, 2 agosto 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda illain, pellicola del 2018 di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, interpretato da Fabio De Luigi e Miriam Leone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama Claudia è una giovane restauratrice da tempo in crisi lavorativa, che per tirare avanti è costretta a fare affidamento unicamente sulle finanze dell’anzianaBirgit. All’improvvisa morte di quest’ultima, per evitare la bancarotta, Claudia, insieme alle sue amiche e colleghe Rossana e Margie, arriva alla drastica decisione di nascondere e conservare il cadavere dellanel, pianificando una truffa per continuare a incassarne la pensione.