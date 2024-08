Metti la nonna in freezer il film con Miriam Leone e Fabio De Luigi stasera in tv | trama e cast

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 2 agosto 2024) In onda oggi, giovedì 2 agosto 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1, illain" si avvale di una struttura da black comedy partendo da una storia realmente accaduta.Derecitano in un anomaloche non dimentica sottotesti di critica sociale