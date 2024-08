Messina | cartone usato per frattura Procura Patti apre fascicolo di inchiesta**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) - Ladi(Messina), come apprende l'Adnkronos, ha aperto unconoscitivo di inchiesta sulla vicenda accaduta all'ospedale didove i medici del 'Barone Romeo' hanno immobilizzato una gamba conal perone usando unda imballaggio, e non una stecca per l'ingressatura, perché in quel momento mancavano al Pronto soccorso. Per il momento si tratta di un cosiddetto 'modello 45', cioè quello in cui i pm inseriscono fatti che non sono ritenuti reato e che, di conseguenza, non prevedono persone indagate. Ma nei prossimi giorni potrebbe cambiare e i pm potrebbero indagare per omissioni di ufficio, al momento è solo una ipotesi.