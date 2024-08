Meraviglioso last dance per Soares-Oppo nel canottaggio | Un sogno che si realizza

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un bellissimo argento per chiudere un percorso che dura dal 2017. Da allora, il due coppia pesi leggeri italiano va regolarmente a medaglia in ogni manifestazione. Eppure questa disciplina sparirà dal programma olimpico. Per allargare il bacino d’utenza del, infatti, il Cio ha optato per un cambiamento radicale: fuori i pesi leggeri da Los Angeles 2028, a scapito di una nuova disciplina