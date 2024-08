Matt Damon e Casey Affleck alla prima di “The Instigators” a New York

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) (askanews) – Il cast e la troupe del nuovo film di Apple TV The Instigators sfilano sul tappeto rosso in occasione dellaa New. Tra loro gli attori il regista Doug Liman,, legati da una lunga amicizia familiare che coinvolge anche il fratello Ben. «È fantastico lavorare con uno di questi ragazzi, perché sono cresciuto con loro e mi fido di loro. Si arrivasoluzione creativa molto più velocemente quando non si deve perdere tempo in diplomazia, perché non si teme che i sentimenti di qualcuno vengano feriti». GUARDA LE FOTO Ben: le foto più belle di un’amicizia senza fine “The Instigators” è una commedia d’azione Il film è una commedia d’azione in cui un padre disperato e un ex detenuto devono compiere una rapina insieme.