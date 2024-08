Marica Remoli ricoverata per mal di schiena e dimessa | muore dopo 2 giorni choc a Perugia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prima è statain ospedale per tre settimane in ospedale per curarsi da un mal di. Poi le dimissioni e, infine, il ritorno a casa. Maappena duela donna è morta all'improvviso dentro casa sua. La procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su questa vicenda. E ha fatto sapere di avvalersi del parere di un medico legale incaricato di svolgere l'autopsia per gli accertamenti del caso.(36 anni) aveva fatto ritorno nella sua casa a Montefalco, in provincia di. Si professione faceva la giornalista, la creator digitale e l'esperta di comunicazione. Oltre a ciò, la donna si occupava anche di organizzare eventi e aveva addirittura aggiornato tramite i suoi canali social l'avanzamento delle sue condizioni di salute, inizialmente legate a un mal di