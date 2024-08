M – Il Figlio del Secolo | Teaser Trailer della Serie Sky Original su Mussolini e il fascismo

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Rilasciato oggi ilnuovaSky"M – ILDEL", ispirata all’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale. Lanarra la nascita delin Italia e l’ascesa al potere di Benito. Sarà presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, all’81esima edizioneMostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.Diretta da Joe Wright (L’ora più buia, Espiazione, Cyrano) e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, lasarà mostrata al Lido di Venezia in tutti i suoi otto episodi. È co-prodotta con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle, CINECITTÀ S.p.A. e Sky.