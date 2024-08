Lotto vinti 24mila euro a Capaccio Paestum

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi festeggia in Campania in occasione del concorso di giovedì 1° agosto. Come riferisce Agipronews, un fortunato giocatore di, in provincia di Salerno, ha vinto un premio da, indovinando una quaterna con la combinazione 8-20-45-82. L’ultimo concorso delha distribuito premi per oltre 6,7 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 766 milioni da inizio anno. L'articoloproviene da Anteprima24.it.