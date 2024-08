LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | sarà Italia-Corea del Sud ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.46del Sud. Gli asiatici hanno superato 5-4 Cina Taipei. A più tardi. 9.46 L’appuntamento per ididella prova mista è alle 14.34 di questo pomeriggio per i due azzurri. Un caro saluto e a più tardi. 9.42 Adesso l’affronterà una tra Cina Taipei e ladel Sud, con quest’ultima coppia che parte nettamente favorita. 9.40 IL DIECI DI MAURO NESPOLIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! L’VOLA AIDIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! BATTUTA LA FRANCIA 6-0, L’ULTIMO PARZIALE FINISCE 36-35 PER GLI AZZURRIIIIIIIIIII! 9.40 10 per Barbelin, 9 per Addis. Francia che chiude a 35. 9.39 8 per Rebagliati, siamo avanti 17-16 dopo la prima volée. 9.39 9 per Nespoli! 9.38 8 per Addis, 8 anche per Barbelin. Gli azzurri possono attaccare questo 16 della prima volée. 9.