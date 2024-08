LIVE – Semifinale e finale ciclismo BMX Racing | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) IlindiBMXalledi, disciplina in cui sarà Pietro Bertagnoli ad andare a caccia di una medaglia. Il veronese classe ’99, infatti, è riuscito a superare il taglio dei quarti diqualificandosi con il quarto punteggio complessivo, dopo aver chiuso in top-4 le prime due manche ed essere arrivato settimo nella terza, ostacolato e rallentato dalla caduta del colombiano Ramirez Yepes. Riuscirà Bertagnoli a conquistare un posto in, per poi provare a giocarsi le proprie carte per il podio? Per scoprirlo, l’appuntamento è alle ore 20:00 di venerdì 2 agosto per le semifinali, mentre laè in programma alle 21:35, con Sportface che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale delle varie sessioni.