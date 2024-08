LIVE – Musetti-Djokovic 1-2 tennis singolare maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ile latestuale dell’incontro tra Lorenzoe Novak, valevole come semifinale del torneo dialledi. L’azzurro ha eliminato il tedesco Alexander Zverev, oro olimpico a Tokyo 2020, firmando l’ennesima impresa da sogno di questa straordinaria seconda parte di stagione: dopo le fatiche di Umago, il carrarino è pronto ad arrivare sino in fondo anche nell’evento olimpico. L’ostacolo trae il match con l’oro in palio non è uno qualunque, considerando il palmares semplicemente strabiliante di; senza dubbio sarà una sfida spettacolare e, sulla terra battuta, l’atleta italiano sa quali carte giocare per impensierire il serbo (Montecarlo 2023 docet). Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Philippe Chatrier, non prima delle ore 19.00 di oggi, venerdì 2 agosto.