LIVE – Italia-Grecia 10-6 pallanuoto femminile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Latestualedidialledi. Sfida da dentro o fuori per il Setterosa, che torna in vasca dopo le due sconfitte nelle prime due giornate contro Francia e Stati Uniti. Contro la nazionale ellenica, sul fondo della classifica del girone a secco come le azzurre, è fondamentale una vittoria, che permetterebbe alle ragazze del CT Carlo Silipo di fare un bel passo avanti verso la qualificazione ai quarti. L’appuntamento è alle ore 15.35ne di venerdì 2 agosto al Paris Olympic Aquatics Centre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida tradiallediaggiornata minuto per minuto.