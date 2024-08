LIVE Francia-Argentina 1-0 Olimpiadi 2024 calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Punizione fuori di Alvarez. 50? Fermato in contropiede Lacazette. 48? Continua il pressing argentino in fase offensiva. 46?il! 21.50 Partita che vive di fiammate dei singoli, i padroni di casa si portano avanti con Mateta che sfiora anche più volte il raddoppio. Zanon incredibilmente spreca il pari di testa tutto solo. A tra poco per il! 47? Finisce il primo1-0. 45? Ci saranno altri due minuti di recupero. 43? Tra poco la segnalazione del recupero. 41? Giallo per Kone, che salterà l’eventuale semifinale. 39? Rifiata la, dopo il pressing offensivo argentino. 37? Zenon spreca di testa una rete praticamente già fatta. 35? Poco innescato Alvarez. 33? Molto alta l’in campo, massimo sforzo. 31? Olise fermato prima del tiro in area di rigore.