LIVE Errani Paolini-Muchova Noskova 6-3 Olimpiadi tennis in DIRETTA | superbo primo set giocato e vinto dalle azzurre!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrendono la direzione degli spogliatoi (o più precisamente, si presume, del bagno), che in quest’ultima parte di set ci hanno capito decisamente poco. 6-3 SET! 32 MINUTI PER PORTARE A CASA QUESTOPARZIALEBENISSIMO! 40-0 TRE SET POINT: altro disastro a rete stavolta di