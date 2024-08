LIVE Errani Paolini-Muchova Noskova 6-3 6-2 Olimpiadi tennis in DIRETTA | Storia compiuta dalle azzurre è la prima finale dell’Italia di sempre!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPossiamo dunque chiudere qui, con immensa gioia, questa. Per tutti gli eventi dellenon perdetevi la copertura di OA Sport, per ilc’è anche un secondo appuntamento con la, quello di Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic alle 19:00. Un augurio di buon proseguimento a tutti voi! Ladisi giocherà domenica 4 agosto, orario da definire.