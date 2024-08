LIVE – Errani Paolini-Muchova Noskova 2-2 tennis doppio femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ile latestuale della sfida tra, valevole come semifinale del torneo dialledi. La coppia azzurra ha sconfitto in serie le neozelandesi Sun/Routliffe, le francesi Garcia/Parry e le britanniche Boulter/Watson, garantendosi la possibilità a priori di lottare per una medaglia; prima di tuffarsi nell’esperienza di una finale olimpica, la romagnola e la toscana dovranno tentare di limitare le qualità tecniche delle ceche:detiene un repertorio tecnico semplicemente sconfinato, brava anche a rete, mentre la giovanissimaè già una certezza da fondocampo. Servirà una prestazione superlativa di: colpi, tattica e orgoglio per inseguire il sogno a cinque cerchi. Sportface.