LIVE Canoa slalom Olimpiadi 2024 in DIRETTA | inizia la cronometro femminile dell’extreme slalom

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 82 centesimi di vantaggio per Chang Chu-Han, ma ora occhio alla prova di Marta Bertoncelli. 16.41 77.40 il crono della cinese, prestazione migliore di molti tempi segnati nella prova maschile. Partita Chang Chu-Han per Taipei. 16.40 SI PARTE! 16.39 Pronta la cinese Li Shting, la prima atleta a prendere il via della gara. 16.37 La lista di partenza della