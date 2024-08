LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ranghieri Carambula si giocano tutto dalle 10 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida della settima giornata del torneo olimpico didi2024. In campoe i cileni Grimalt/Grimalt. Il suggestivo scenario della Tour Eiffel Arena fa da sfondo alle terze sfide molto importanti decisiva per l’Italia del. La coppia azzurra si gioca la qualificazione alla fase ad eliminazioneaffrontano una coppia ormai veterana nel circuito internazionale, quella cilena composta dai cugini Grimalt/Grimalt. L’aspetto curioso è che l’allenatore della coppia cilena è Paulao, che allenavaai tempi della loro prima partecipazione olimpica.