LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pietro Arese e Zaynab Dosso in semifinale Meslek e Riva ai ripescaggi

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Queste le qualificate alla finale del salto in alto femminile: Mahuchikh (Ucraina), Patterson (Australia), Honsel (Germania), Kulichenko (Cipro), Meniker (Francia), Martins (Brasile), Topic (Serbia), Olyslagers (Australia), Gerashchenko (Ucraina), Sadullayeva (Uzbakistan), Gusin (Grecia), Savaskan (Turchia), Cunningham (Usa). 12.16 La canadese Leduc vince in 10.95 davanti alla giamaicana Clayton (11.00), terza la britannica Lansiquot in 11.10. Gasparelli è settima in 11.54 (nuovo primato sammarinese). 12.14 Parte la batteria. 12.11 Tra poco al via la quarta delle otto batterie dei 100 metri che vedrà al via la sammarinese Alessandra Gasparelli. 12.08 Vince la britannica Neita in 10.92 davanti a Jefferson (Usa) e Takacs (Ungheria). 12.05 Al via la terza serie dei 100 metri femminili. 12.00! L’azzurra è terza in 11.