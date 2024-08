L’intesa spaziale Tokyo-Washington in chiave anti-cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024)vuole sempre più proporsi come attore centrale nelle dinamiche geostrategiche della corsa allo spazio, e l’ultimo passo intrapreso in questa direzione è strettamente legato all’approfondimento della cooperazione con gli Stati Uniti. I due Paesi hanno infatti completato il trasferimento di sensori americani per la localizzazione orbitale di navicelle, strutture e detriti spaziali da impiantare all’interno dei nuovi satelliti giapponesi. Questo nuovo sviluppo si inserisce nell’ottica di ampliare la Space domain awareness (Sda), ovvero le capacità conoscitive dell’intero dominioe la comprensione dei fattori che influenzano le attività e la sicurezza spaziali. Il calendario attuale prevede il lancio del primo satellite di questo tipo nel 2026, e prevede l’utilizzo di sensori di fabbricazione americana all’interno del Programma Quasi-zenith satellite system.