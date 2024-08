Liguria Toti Pronto a metterci il mio nome se sarà utile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) GENOVA (ITALPRESS) – Ciildisulle liste per le elezioni regionali in? Lo decideremo in futuro. Tengo al mio, ma se èmettere insieme in un'esperienza più ampia, la Listaconfluirà in un'esperienza più ampia. Se si ritienespendere il mioin memoria di questi nove anni di governo, non ho problemi ail, ma fisicamente io non ci sarò”. Lo ha detto l'ex presidente ligure in una conferenza stampa dopo aver incontrato gli esponenti della sua lista civica. foto: xa8/Italpress (ITALPRESS).