Liguria Toti incontra i suoi | “Non ho intascato un euro per me sono molto più povero di 9 anni fa”

(Di venerdì 2 agosto 2024) In un vertice a porte chiuse Giov, appena tornato in libertà, hato gli esponenti della sua lista per discutere dei prossimi passi in vista delle Regionali. "Non mi candiderò", ha ribadito. E sulle sue dimissioni ha spiegato: "nessun isolamento politico, anzi ringrazio Nordio, Santanchè e Salvini per la vicinanza".