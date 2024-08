Libertà di stampa Vespa smonta le tesi su TeleMeloni e dà un colpo pure ai report europei

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) In un lungo articolo a sua firma sul Quotidiano Nazionale, Brunoha ricostruito la storia politica della Rai, forte dei suoi “62 anni certificati” in azienda. E, arrivati ai giorni nostri, ha fatto notare che in azienda persiste un solidissimo radicamento della sinistra. “La struttura portante dell’azienda era e resta di sinistra“, scrivea proposito del fatto che neanche Berlusconi riuscì a scalfire quello strapotere, con buona pace degli allarmi di oggi sulle presunte censure ed epurazioni di “”.: “Da nessuna parte i dirigenti della tv pubblica li porta la cicogna”non nega l’ingerenza della politica nella tv di Stato e, anzi, ne racconta tutte le evoluzioni, dai tempi in cui l’editore della Rai era il governo a quello che è successo dopo il 1975 quando l’editore è diventato il Parlamento.