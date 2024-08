L’amore ritorna tra i banchi | una proposta di matrimonio emoziona un liceo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'amore non conosce confini, nemmeno quelli del tempo. Lo dimostra la commovente storia che arriva da undi Giarre, in provincia di Catania, dove due ex studenti hanno scelto di coronare il loro sogno d'amore proprio nel luogo in cui tutto è iniziato. L'articolotra i: unadiun