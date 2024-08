Lamborghini Temerario l’erede della Huracan?

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – La nuovasarà presentata in occasione del Monterey Car Week il prossimo 16 agosto. Non è stato ufficializzato il suo nome, ma sulla rete sono sempre più insistenti le voci che danno per scontato che la futura erede dell’apprezzatapossa chiamarsi. Un nick che la dice lunga sulle potenzialità