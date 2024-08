La svolta IA di Clementoni

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’azienda marchigiana ha vinto il bando europeo sull’intelligenza artificiale per il progetto AI4Edugaming, che ha l’obiettivo di studiare e implementare una piattaforma di IA per lo sviluppo di giochi interattivi per bambini in età prescolare e scolare