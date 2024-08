Kim Min Jae | Vi SVELO quello che sarà il mio futuro Vorrei giocare in QUELLA SQUADRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le parole dell’ex difensore del Napoli Kim Min Jae tra il suoe l’essere una stella per il Bayern Monaco. Cosa ha dichiarato? Kim Min-Jae, ex Napoli, è un grandissimo protagonista con il Bayern Monaco in Corea del Sud: ecco le sue parole in conferenza stampa allo Stadio della Coppa del Mondo prima della