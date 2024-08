Industria italiana autobus ex Bredamenarini | stop alla produzione a Bologna Il ministero | procedura sospesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – La comunicazione ai sindacati della chiusura delladi(l’exbus) aè arrivata via Pec oggi intorno alle 13 in questo torrido venerdì di agosto, mentre la città piange (tra le polemiche) per la commemorazione della stragestazione di. Ai 77 lavoratori la comunicazione choc: "Trasferimento collettivo a Flumeri, in provincia di Avellino, a fare data dal 16 settembre". Una decisione che arriva come un macigno, e che una vienepata a tempo di record daldelle Imprese e del Made in Italy che comunica: “A seguito del colloquio intercorso fra i titolari dell'aziendae ildelle Imprese e del Made in Italy, laper il trasferimento dei dipendenti delladella sede dia Flumeri è stata