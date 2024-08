Incontro Bach-Meloni il presidente del Cio alla premier | Khelif è una donna faremo chiarezza

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 2 agosto 2024) «E' stato unpositivo, abbiamo parlato anche del caso Carini . Siamo rimasti d’accordo di restare in contatto per 'dare il benvenutò allo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile perché lei (la pugile algerina iperandrogina Imane, ndr) è unaed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale». Lo ha detto all’ANSA il