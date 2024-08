Imane Khelif la scienza non può sostituirsi all’etica | così Meloni diventa paladina del femminismo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 2 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 02 Agosto 2024, 16:13Khalef è una donna,è registrata in Algeria, suo Paese d’origine. Non è una transgender, perché esserlo, in un Paese islamico, costerebbe quanto meno la lapidazione. È una donna e, per certi versi, è anche un uomo. Per altri ancora è entrambe le cose. È un’iperandrogina, L'articolo, lanon puòdelproviene da Il Difforme.