Imane Khelif come Kim Novak? La questione dei cromosomi spiegata dall’endocrinologo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Per raffreddare le polemiche su quanto accaduto alle olimpiadi ieri 1 agosto 2024, preferiamo rivolgerci alla Scienza più che ai pareri personali. Per fare chiarezza sulle caratteristiche ormonali che riguardano la pugile algerina 25enne(e molte altre donne) che – ormai è stato chiarito da diversi medici in tutto il mondo – è una donna a tutti gli effetti, abbiamo parlato con il Dottor Fabrizio Golonia, specialisa in medicina interna ed endocrinologia presso il centro medico polispecialistico Cerva 16 di Milano.